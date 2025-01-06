США готують нові санкції для російський нафтових танкерів - Reuters

Агентство Reuters повідомляє, що адміністрація Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її доходів від нафти шляхом заходів проти танкерів, які перевозять російську нафту. Адміністрація США розглядає можливість санкцій щодо танкерів, які транспортують російську нафту за ціною, що перевищує встановлений на Заході ліміт у 60 доларів за барель.

Для обходу обмежень Росія використовує "тіньовий флот" із застарілих суден, які, за словами експертів, є менш безпечними та підвищують ризик розливів нафти. Про це пише Reuters.

Після початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США вже наклали санкції на десятки таких танкерів, частина флоту яких, за оцінками, налічує сотні суден. Мета цих заходів – зменшення здатності Росії фінансувати військові дії.

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"Це буде масштабний пакет", – зазначило одне з джерел. Інше джерело додало, що санкції, ймовірно, також торкнуться осіб, причетних до мереж, які здійснюють продаж нафти за цінами вище встановленого ліміту.

Адміністрація Байдена прагне посилити підтримку України до 20 січня – дня, коли Дональд Трамп вступить на посаду президента. Це обумовлено частими критичними заявами Трампа щодо вартості допомоги Україні з боку США.

Однак залишається невідомим, якою буде позиція Трампа щодо санкцій проти Росії.

Минулого місяця міністр фінансів США Джанет Єллен заявила Reuters, що США розглядають додаткові санкції проти танкерів і не виключають заходів щодо китайських банків. Це частина зусиль, спрямованих на обмеження російських доходів від нафти та доступу до іноземних ресурсів, які можуть підтримувати війну в Україні.

Нагадаємо, Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні після різдвяної атаки РФ.

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