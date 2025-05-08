'США вступили в эту войну и выиграли ее' - Трамп о Второй мировой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в победе во Второй мировой войне. По его словам, именно вступление США в войну стало решающим моментом, который в конце концов привел к разгрому врага.

Трамп подчеркнул, что хотя Америка и имела поддержку от союзников, главная заслуга, по его убеждению, принадлежит именно США. Он отметил, что американская техника и военные силы стали определяющим фактором в победе, и без участия Штатов "увольнения никогда бы не произошло". Об этом пишет Укринформ.

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При этом он признал, что некоторые страны потерпели большие жертвы, в частности Россия, потерявшая миллионы людей, но подчеркнул, что ни одна из них не имела такого влияния на ход войны, как Америка. Также Трамп отметил, что США не только выиграли войну, но и помогли восстановить мир и присоединились к послевоенному восстановлению, в отличие от многих других стран.

В то же время он посетовал, что 8 мая в США не считается государственным праздником и остается обычным рабочим днем, объяснив это тем, что, мол, в стране "уже и так много праздников".

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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