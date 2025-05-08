'США вступили у цю війну і виграли її' - Трамп про Другу світову

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Сполучені Штати відіграли ключову роль у перемозі в Другій світовій війні. За його словами, саме вступ США у війну став вирішальним моментом, який зрештою привів до розгрому ворога.

Трамп підкреслив, що хоча Америка й мала підтримку від союзників, головна заслуга, на його переконання, належить саме США. Він зазначив, що американська техніка та військові сили стали визначальним фактором у перемозі, і без участі Штатів "звільнення ніколи б не сталося". Про це пише Укрінформ.

Читайте також: Україна-Росія: Чи стане Дональд Трамп "геополітичним Геростратом"?

При цьому він визнав, що деякі країни зазнали великих жертв, зокрема Росія, яка втратила мільйони людей, але підкреслив, що жодна з них не мала такого впливу на перебіг війни, як Америка. Також Трамп зауважив, що США не лише виграли війну, але й допомогли відновити мир та долучилися до повоєнної відбудови, на відміну від багатьох інших країн.

Водночас він поскаржився, що 8 травня в США не вважається державним святом і залишається звичайним робочим днем, пояснивши це тим, що, мовляв, у країні "вже й так забагато свят".

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!