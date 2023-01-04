"Стальной щит на защите украинцев": появилось видео "взрывной" работы Нацгвардии по оккупантам

Бойцы Национальной гвардии показали результаты своей эффективной работы против российских захватчиков. На видео можно увидеть уничтожение живой силы врага и техники.

Ролик опубликован на Facebook-странице Национальной гвардии Украины. Авторы написали, что "зажигают" воины НГУ.

Украинцы в сети выразили свою благодарность украинским защитникам и отметили их несокрушимость:

Наши храбрые герои, несгибаемые защитники и защитницы, борцы за украинскую землю! Наш стальной щит в защите украинцев и острый меч против врага!

Дорогие, пусть вас Бог оберегает, держитесь, берегите себя!

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Кроме этого, спецназовцы Нацгвардии с начала 2023 года уничтожили 12 БМП противника в Донецкой области.

"Самые активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении. Здесь выполняют задачи и спецназначители Нацгвардии. Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействия с другими подразделениями сил обороны уже уничтожено 12 БМП, которые кафиры пытаются использовать для прорыва нашей обороны", – говорится в сообщении на Facebook-странице НГУ.

Всего подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи в Донецкой области, с начала года уничтожили более 20 единиц бронетехники, а также 5 единиц автомобильной техники и два БПЛА противника.

Напомним, что бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что Россия не отказалась от планов второго большого наступления. В своем интервью он назвал три возможных направления.

Ранее в украинской разведке заявили, что Кремль готовит новый этап мобилизации среди россиян. Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов.

В то же время министр обороны Алексей Резников также не исключил сам факт возможного наступления со стороны соседей. Если россияне захотят пойти в новое наступление, то смогут подготовиться не раньше февраля, считает он.

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