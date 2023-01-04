"Сталевий щит на захисті українців": з'явилося відео "вибухової" роботи Нацгвардії по окупантах

Бійці Національної гвардії України показали результати своєї ефективної роботи проти російських загарбників. На відео можна побачити знищення живої сили ворога та техніки.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Національної гвардії України. Автори написали, що "запалюють" воїни НГУ.

Українці у мережі висловили свою подяку українським захисникам та наголосили на їхній незламності:

Наші хоробрі герої, незламні захисники й захисниці, борці за українську землю! Наш сталевий щит на захисті українців і гострий меч проти ворога!

Дорогенькі, нехай вас Бог оберігає, тримайтеся, бережіть себе!

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Крім цього, спецпризначенці Нацгвардії від початку 2023 року знищили 12 БМП противника на Донеччині.

"Найактивніші бойові дії тривають на Донецькому напрямку. Тут виконують завдання і спецпризначенці Нацгвардії. Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони вже знищено 12 БМП, які окупанти намагаються використовувати для прориву нашої оборони", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці НГУ.

Загалом, підрозділи Національної гвардії, що виконують задачі в Донецькій області, з початку року знищили понад 20 одиниць бронетехніки, а також 5 одиниць автомобільної техніки і два БПЛА противника.

Нагадаємо, що колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що росія не відмовилася від планів другого великого наступу. У своєму інтерв'ю він назвав три можливі напрямки.

Раніше в українській розвідці заявили, що Кремль готує новий етап мобілізації серед росіян. Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков також не відкинув сам факт можливого наступу з боку сусідів. Якщо росіяни захочуть піти у новий наступ, то зможуть підготуватись не раніше лютого, вважає він.

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