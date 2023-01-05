Стало известно, кто из пенсионеров не получит выплаты в 2023 году

В Украине вступают в силу нововведения, которые касаются выхода на пенсию и объема нужного страхового стажа. Таким образом, ряд граждан не сможет выйти на пенсию.

Речь идет о законодательстве, принятом в рамках Пенсионной реформы еще в 2017 году. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что для ухода на пенсию в 2023 году нужно иметь 30 лет страхового стажа. В то же время пенсионный возраст остается неизменным, а именно – 60 лет.

Части украинцев придется докупить еще один год стажа, или продолжать работать до 63 или 65 лет, чтобы иметь необходимое количество стажа.

Видео дня

В свою очередь старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований им. Птицы Лидия Ткаченко подчеркнула, что это требование смогут выполнить далеко не все украинцы.

"Легче тогда вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучить людей по критериям со стажем. Многим людям в нынешних условиях не будет хватать такого стажа для получения пенсии", – отметила она.

Напомним, что украинские пенсионеры в 2023 году будут получать те же деньги, что и сейчас. Размер минимальной пенсии составит 2093 грн. Согласно государственному бюджету, не предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому пенсионные выплаты тоже не будут меняться.

Также в Министерстве соцполитики Украины рассказали, смогут ли выплачивать пенсии в 2023 году. В частности, названы источники, благодаря которым наполняется бюджет Украины.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли средств в бюджете на социальные выплаты в 2023 году. В частности, из-за военного положения, усложняющего экономическую ситуацию. Однако правительство оптимизировало расходы в следующем году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!