Стало відомо, хто з пенсіонерів не отримає виплати у 2023 році

В Україні набувають сили нововведення, які стосуються виходу на пенсію та обсягу потрібного страхового стажу. Таким чином низка громадян не зможе вийти на пенсію.

Йдеться про законодавство, ухвалене у межах Пенсійної реформи ще у 2017 році. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати 30 років страхового стажу. Водночас пенсійний вік залишається незмінним, а саме – 60 років.

Частині українців доведеться докупити ще один рік стажу, або продовжувати працювати до набуття 63 чи 65 років, щоб мати необхідну кількість стажу.

Відео дня

Своєю чергою старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птахи Лідія Ткаченко наголосила, що цю вимогу зможуть виконати далеко не всі українці.

"Легше тоді взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити людей критеріями зі стажем. Багатьом людям у нинішніх умовах не вистачатиме такого стажу для отримання пенсії", – зазначила вона.

Нагадаємо, що українські пенсіонери у 2023 році отримуватимуть ті ж самі гроші, що й зараз. Розмір мінімальної пенсії складе 2093 грн. Згідно з державним бюджетом, не передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож пенсійні виплати теж не змінюватимуться.

Також в Міністерстві соцполітики України розповіли, чи зможуть виплачувати пенсії в 2023 році. Зокрема названо джерела, завдяки яким наповнюється бюджет України.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи вистачить коштів у бюджеті на соціальні виплати у 2023 році. Зокрема, через воєнний стан, який ускладнює економічну ситуацію. Проте уряд оптимізував витрати у наступному році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!