Стало известно, кто сможет оформить бронь от мобилизации в августе

В период военного положения вопрос мобилизации является одним из самых актуальных для украинцев. Многих интересует вопрос: кто может избежать призыва на военную службу.

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, в частности, от рода деятельности и места работы. Издание Новости Pro объяснило, кто может оформить бронирование от мобилизации в 2024 году.

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Кто может оформить бронь от мобилизации в августе

Несмотря на военное положение, определенные категории военнообязанных мужчин могут быть забронированы от мобилизации. Это касается работников предприятий и организаций, определенных как критически важные для экономики. Обеспечить бронирование могут работодатели или отделы предприятий.

В августе 2024 года бронирование могут получить сотрудники местного самоуправления, государственных органов, предприятий по мобилизационным заказам, производители товаров для ВСУ, критически важные предприятия, народные депутаты и их помощники, полицейские и работники ГСЧС, медиа-компании, судьи, дипломаты и государственные служащие, обеспечивающие кибербезопасность и другие ключевые функции.

Забронировать военнообязанных могут предприятия, уплатившие налоги на сумму от 1.5 млн евро, имеющие годовые поступления не менее 32 млн евро, не имеющие задолженностей по ЕСВ, обеспечивающие зарплату на уровне средней в регионе и являющиеся резидентами Дія.City.

Обычно предприятия могут бронировать до 50% военнообязанных работников, но Нацполиция, предприятия с возобновляющими энергетические объекты фортификационными контрактами, могут забронировать всех сотрудников.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько обучают мобилизованным без опыта военной службы.

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