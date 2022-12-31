Станет легче: астролог дала прогноз, когда война в Украине начнет угасать

Украинцев в 2023 году ждет облегчение, "звезда смерти" уйдет. Однако это не означает моментальное прекращение всех боевых действий.

Об этом заявила астролог Валентина Виттрок. "На смену "пятерке" – "звезде смерти" – приходит "четверка", которая считается мирной, поэтому все в нашей жизни должно пусть не сразу, но постепенно нормализоваться", – отметила она.

По словам астролога, в мае 2023-го планета удачи и везения Юпитер перейдет в знак небесного покровителя Украины – Тельца. В настоящее же он в Овне, поэтому идут активные бои. Однако быстрого окончания войны ждать не стоит – боевые действия будут угасать постепенно, что связано с тем, что Юпитер медленная планета.

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Виттрок добавила, что в марте следующего года Сатурн будет в знаке Рыб, тогда тоже ожидается замедление наступлений и боев. Астролог подчеркнула, что в это время украинцам станет легче во многих сферах.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.