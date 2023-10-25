Стилистка назвала три модели трикотажных платьев, вышедших из моды

В этом сезоне лучше не одевать слишком облегающие платья из тонкой ткани. Также, не стоит выбирать платья с воротниками, тем более они подходят далеко не всем.

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Об этом пишет Радиотрек.

Платья с воротником

Следует отдавать предпочтение платьям с воротником высотой до середины шеи. Важно отметить, что такой воротник может не подойти женщинам с круглой формой лица и пухлыми щечками.

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Платья из тонкого материала

Такое платье может подчеркнуть все недостатки фигуры, и под ней будут заметны швы колготок, бюстгальтера и одетой под ней маечки. Такой образ может выглядеть дешево и не модно. Итак, рекомендуется выбирать платья из более плотного материала, которые придадут вашему образу трендовости и элегантности. Если вы выбираете облегающую модель, важно, чтобы она была слишком облегающей. Лучше всего, чтобы между телом и тканью был воздух.

Платья без разрезов

Рекомендуется выбирать платья с разрезами по бокам, спереди или сзади. Это придаст вам больше утонченности и аккуратности.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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