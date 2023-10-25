Стилістка назвала три моделі трикотажних суконь, які вийшли з моди

Цього сезону краще не одягати занадто облягаючі сукні з тонкої тканини. Також, не варто обирати сукні з комірами, тим більше, вони підходять далеко не всім.

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Про це пише Радіотрек.

Сукні з коміром

Варто віддавати перевагу сукням із коміром висотою до середини шиї. Важливо зазначити, що такий комір може не підійти жінкам із круглою формою обличчя та пухкими щічками.

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Сукні з тонкого матеріалу

Така сукня може підкреслити всі недоліки фігури, і під нею будуть помітні шви колготок, бюстгальтера і одягненої під нею маєчки. Такий образ може виглядати дешево і немодно. Отже, рекомендується обирати сукні із більш щільного матеріалу, які додадуть вашому образу трендовості та елегантності. Якщо ви вибираєте облягаючу модель, важливо, щоб вона була занадто облягаючою. Найкраще, щоб між тілом і тканиною було повітря.

Сукні без розрізів

Рекомендується обирати сукні із розрізами з обох боків, спереду чи ззаду. Це додасть вам більше витонченості та охайності.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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