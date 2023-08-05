Стоит выбросить из шкафа: Андре Тан назвал топ неактуальных вещей (фото)

Мода меняется, и вместе с ней меняются и наши гардеробы. Те вещи, которые раньше были любимыми, сейчас могут выглядеть устаревшими и неактуальными.

Известный украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал о вещах, которые следует выбросить.

"Да, красавицы, признавайтесь, есть такие, кто боится выбрасывать лишнее из шкафа, потому что все нужно? И светильник с доисторических времен и джинсы с потертостями", – сказал Андре Тан.

Что нужно выбросить из гардероба:

Выбросьте трикотажные блузки и синтетические футболки. Замените их классическими рубашками, которые всегда выглядят элегантно и стильно.

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Блузочки жабо, летучие мышки, безудержные розочки. Замените их классическими рубашками.

Уберите юбки с пришитыми басками. Замените на легкие свободные юбки из натуральных и приятных для тела тканей.

Джинсы "в облипон". Выберите базовые Moms или прямые джинсы и брюки, они более удобны и актуальны.

Избавьтесь от футболок с крикливыми рисунками. Замените их на базовые футболки или на те, где рисунки маленькие и элегантные.

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"Любимые, вы все прекрасны. Прошу вас не портите себя и не добавляйте себе пару лишних лет этими вещами. Сейчас есть столько стильных альтернатив", – призвал Андре Тан.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как выглядеть дорогу с помощью стиля Old Money. В частности, главной фишкой стиля является сдержанность.

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