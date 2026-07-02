Субсидии-2026: что изменилось с 1 июля
Украинцам, которые планируют оформить жилищную субсидию на неотапливаемый сезон, следует подать заявление и необходимые документы до 1 июля. В таком случае, если право на пособие возникло раньше, выплаты назначат задним числом с 1 мая.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. В соответствии с действующим Положением о порядке назначения жилищных субсидий, граждане, которые обратятся в течение двух месяцев от начала отопительного или неотапливаемого сезона, могут получить субсидию с первого дня соответствующего периода.
Главные истории дня
Кому нужно повторно подавать документы
Большинству получателей субсидию переназначают автоматически. В то же время, отдельным категориям граждан необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд.
Новое заявление следует подать, если:
- фактически в доме проживает меньше людей, чем официально зарегистрировано;
- семья снимает жилье и самостоятельно платит коммунальные услуги;
- домохозяйство оформляет субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- в составе семьи есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства.
Также документы следует обновить в случае изменения состава семьи или перечня жилищно-коммунальных услуг, за которые платит домохозяйство.
Как подать заявление
Оформить субсидию можно несколькими способами:
- лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах или органах местного самоуправления;
- почтой в территориальный орган ПФУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие".
Читайте также: Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право
В каких случаях могут отказать
Право на жилищную субсидию могут не предоставить, если домохозяйство не отвечает установленным критериям.
В частности, основанием для отказа может стать:
- единовременная покупка на сумму более 50 тысяч гривен;
- наличие на банковских счетах более 100 тысяч гривен;
- владение более чем одним жилым объектом (за исключением частных случаев, предусмотренных законодательством, в частности жилья в сельской местности или полученного по наследству).
В Пенсионном фонде подчеркивают: граждане, относящиеся к категориям, которые должны подавать документы повторно, должны сделать это до 1 июля, чтобы получать выплаты с начала неотапливаемого сезона.
На какой период назначают субсидию
Жилищную субсидию в Украине назначают на два отдельных периода:
- неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
- отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.
В большинстве случаев ежегодно в мае Пенсионный фонд производит автоматический перерасчет помощи для тех, кто не нуждается в повторном обращении.
Как определяют размер выплаты
Сумма субсидии зависит от доходов семьи и стоимости жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов. Государство компенсирует разницу между обязательным платежом домохозяйства и фактической стоимостью коммунальных услуг.
Обязательный платеж рассчитывается индивидуально на основе совокупного дохода всех членов семьи. В некоторых случаях после проведения расчета субсидия может составлять 0 гривен. Это означает, что определенный для семьи обязательный платеж полностью покрывает стоимость коммунальных услуг в рамках установленных социальных нормативов.
Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!