Субсидии-2026: что изменилось с 1 июля

Украинцам, которые планируют оформить жилищную субсидию на неотапливаемый сезон, следует подать заявление и необходимые документы до 1 июля. В таком случае, если право на пособие возникло раньше, выплаты назначат задним числом с 1 мая.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. В соответствии с действующим Положением о порядке назначения жилищных субсидий, граждане, которые обратятся в течение двух месяцев от начала отопительного или неотапливаемого сезона, могут получить субсидию с первого дня соответствующего периода.

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Кому нужно повторно подавать документы

Большинству получателей субсидию переназначают автоматически. В то же время, отдельным категориям граждан необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд.

Новое заявление следует подать, если:

фактически в доме проживает меньше людей, чем официально зарегистрировано;

семья снимает жилье и самостоятельно платит коммунальные услуги;

домохозяйство оформляет субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

в составе семьи есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства.

Также документы следует обновить в случае изменения состава семьи или перечня жилищно-коммунальных услуг, за которые платит домохозяйство.

Как подать заявление

Оформить субсидию можно несколькими способами:

лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах или органах местного самоуправления;

почтой в территориальный орган ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие".

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В каких случаях могут отказать

Право на жилищную субсидию могут не предоставить, если домохозяйство не отвечает установленным критериям.

В частности, основанием для отказа может стать:

единовременная покупка на сумму более 50 тысяч гривен;

наличие на банковских счетах более 100 тысяч гривен;

владение более чем одним жилым объектом (за исключением частных случаев, предусмотренных законодательством, в частности жилья в сельской местности или полученного по наследству).

В Пенсионном фонде подчеркивают: граждане, относящиеся к категориям, которые должны подавать документы повторно, должны сделать это до 1 июля, чтобы получать выплаты с начала неотапливаемого сезона.

На какой период назначают субсидию

Жилищную субсидию в Украине назначают на два отдельных периода:

неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

В большинстве случаев ежегодно в мае Пенсионный фонд производит автоматический перерасчет помощи для тех, кто не нуждается в повторном обращении.

Как определяют размер выплаты

Сумма субсидии зависит от доходов семьи и стоимости жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов. Государство компенсирует разницу между обязательным платежом домохозяйства и фактической стоимостью коммунальных услуг.

Обязательный платеж рассчитывается индивидуально на основе совокупного дохода всех членов семьи. В некоторых случаях после проведения расчета субсидия может составлять 0 гривен. Это означает, что определенный для семьи обязательный платеж полностью покрывает стоимость коммунальных услуг в рамках установленных социальных нормативов.

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