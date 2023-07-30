Так бедность и несчастье никогда не уйдут от вас: названы 6 вредных привычек

С древнейших времен люди верили в различные запреты и соблюдали определенные обряды, которые могли принести в жизнь неприятности, беды или удачу. В современном мире некоторые даже не подозревают о таких предостережениях.

Поэтому некоторые поступки могут навлечь бедность, горе и страдания. Сегодня UAportal расскажет о шести табу-вещех.

Как понять, что в доме плохая энергетика: пять неочевидных признаков

По мнению эзотериков, не следует хранить дома мертвые элементы декора, в том числе цветы. Хотя они и любуют глаз, но станут "погребальным венком" на могиле вашей удачи и счастья.

Если дома держать засохшие растения или приносить высушенные жуки и другие насекомые, то вы бессознательно можете открыть двери для несчастий. Это также может перекрыть финансовый поток, изгнать положительную энергетику из дома.

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Следующая опасная вещь – зеркало рядом с кроватью. Считается, что так образуется портал в потустороннем мире и они могут наполнить душу человека нечистью. В спальне зеркало нужно ставить так, чтобы в его отражении не было кровати.

Также бедность может привлечь сохранность сломанных часов. Движение стрелок на циферблате привлекает развитие и символизирует цикл жизни. Если этого нет, то денег и удачи тоже не будет. Такие вещи нужно избавляться сразу, чтобы не образовывался застой и не привлекался негатив.

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Кроме этого, нельзя убирать во время ливня и грозы. Так вы выгоните из дома удачу. Согласно советам эзотериков, в целом уборку следует начинать с коридора, а заканчивать на кухне. Это запустит денежный поток в вашу жизнь.

Сохранять пустые бутылки тоже плохая привычка, которая не только загромождает жилье. Так вы навлечете нищету, болезни и беды. Не следует хранить вещи, которые вы не используете по назначению.

Также плохой приметой является оставлять дома разбитую или треснувшую посуду, поскольку отрицательная энергетика этих вещей – прямой путь к неудачам и проблемам.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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