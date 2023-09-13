Там могут быть океаны: Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил экзопланету в 120 световых годах от нас.

Благодаря труду космического телескопа имени Джеймса Вебба (JWST) стали известны интересные открытия по поводу атмосферы внесолнечной планеты K2-18 b.

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Информацию об этом предоставляет портал Space. K2-18 b – это экзопланета, расположенная на расстоянии примерно 120 световых лет от Земли, и ее особенность заключается в возможном наличии океана или "гиацианской" атмосферы, содержащей жидкую воду, являющуюся ключевым ингредиентом для потенциальной жизни. Ученые обнаружили в ее атмосфере молекулы углерода, а также углекислый газ и метан, однако аммиак не было обнаружено, что может указывать на присутствие океана с большим количеством водорода.

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Эти открытия свидетельствуют о значении рассмотрения разных условий для потенциальной жизни на других планетах. Ученые рассматривают более крупные "гиацианские" планеты как более благоприятные объекты для дальнейших исследований атмосферы по сравнению с меньшими каменистыми планетами.

Следует отметить, что наличие водного океана и молекул углерода еще не гарантирует наличие жизни на K2-18b. Размеры планеты, ее геологические особенности, а также высокая температура океана, делают ее менее пригодной для жизни.

Благодаря расширенному спектру наблюдений и высокой чувствительности JWST исследователи смогли "выделить" химические элементы и соединения в свете звезд, проходящего через атмосферу планеты. Благодаря этим наблюдениям они обнаружили молекулы углерода и, возможно, диметилсульфид (DMS), который может быть связан с побочными продуктами жизни.

Научная группа планирует продолжить наблюдение K2-18b и использовать инструменты JWST для подтверждения своих выводов и сбора дополнительной информации об атмосфере и условиях на этой экзопланете.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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