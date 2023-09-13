Там можуть бути океани: Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив екзопланету на відстані 120 світлових років від нас

Завдяки праці космічного телескопа імені Джеймса Вебба (JWST) стали відомі цікаві відкриття стосовно атмосфери позасонячної планети K2-18 b.

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Інформацію про це надає портал Space. K2-18 b – це екзопланета, розташована на відстані приблизно 120 світлових років від Землі, і її особливість полягає в можливому наявності океану або "гіацианської" атмосфери, що містить рідку воду, яка є ключовим інгредієнтом для потенційного життя. Науковці виявили у її атмосфері молекули вуглецю, а також вуглекислий газ та метан, проте аміак виявлено не було, що може вказувати на присутність океану з великою кількістю водню.

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Ці відкриття свідчать про значення розгляду різних умов для потенційного життя на інших планетах. Вчені розглядають більші "гіацианські" планети як сприятливіші об'єкти для подальших досліджень атмосфери, порівняно з меншими кам'янистими планетами.

Варто відзначити, що наявність водного океану та молекул вуглецю ще не гарантує наявність життя на K2-18 b. Розміри планети, її геологічні особливості, а також висока температура океану роблять її менш придатною для життя.

Завдяки розширеному спектру спостережень та високій чутливості JWST, дослідники змогли "виділити" хімічні елементи та сполуки у світлі зірок, яке проходить через атмосферу планети. Завдяки цим спостереженням вони виявили молекули вуглецю та, можливо, диметилсульфід (DMS), яке може бути пов'язане з побічними продуктами життя.

Наукова група планує продовжити спостереження K2-18 b та використовувати інструменти JWST для підтвердження своїх висновків і збору додаткової інформації про атмосферу та умови на цій екзопланеті.

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