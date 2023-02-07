Телескоп Джеймс Уэбб случайно открыл один из самых маленьких астероидов Главного пояса (фото)

На снимки инструмента телескопа MIRI случайно попал очень маленький астероид, когда он пролетал рядом с большим астероидом, являющимся целью телескопа Джеймса Уэбба.

Размеры нового астероида оценили от 100 до 230 метров, что делает его одним из самых маленьких известных астероидов в Главном поясе. О новом открытии астрономов пишут в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Наблюдения в инфракрасном диапазоне позволяют определить свойства поверхности астероидов, например шероховатость и распределение тепла, а также уточнить их форму, размеры и особенности вращения. Новой целью для инструмента "Джеймса Вебба" MIRI, работающего в среднем инфракрасном диапазоне, стал астероид наружной части Главного пояса (10920) 1998 г. BC1. Астрономы оценили его размеры от 14,5 до 16,5 км, согласно данным телескопа.

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Кроме (10920) 1998 г. BC1, в данных всех 9 рабочих диапазонов MIRI ученые заметили ранее неизвестный объект. Снимки проанализировали и оценили размеры нового тела в 100-230 метров, и если удастся подтвердить его орбиту, объект может стать одним из самых маленьких обнаруженных в Главном поясе астероидов.

По словам астрономов, результаты исследований свидетельствуют, что даже краткие наблюдения с помощью MIRI в рамках Солнечной системы позволят открыть больше астероидов с помощью телескопа Уэбба.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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