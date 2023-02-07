Телескоп Джеймс Вебб випадково відкрив один з найменших астероїдів Головного поясу (фото)

На знімки інструмента телескопа MIRI випадково потрапив дуже маленький астероїд, коли він пролітав поруч із більшим астероїдом, який був ціллю телескопа "Джеймса Вебба".

Розміри нового астероїда оцінили від 100 до 230 метрів, що робить його одним з найменших відомих астероїдів у Головному поясі. Про нове відкриття астрономів пишуть в журналі Astronomy & Astrophysics.

Читайте також: Як виглядала комета, яка пролітала максимально близько біля Землі вперше за 50 тисяч років

Спостереження в інфрачервоному діапазоні дають можливість визначити властивості поверхні астероїдів, наприклід шорсткість і розподіл тепла, а також уточнити їхню форму, розміри та особливості обертання. Новою ціллю для інструмента "Джеймса Вебба" MIRI, що працює в середньому інфрачервоному діапазоні, став астероїд зовнішньої частини Головного поясу (10920) 1998 BC1. Астрономи оцінили його розміри від 14,5 до 16,5 кілометра, згідно з даними телескопа.

Відео дня

Окрім (10920) 1998 BC1, в даних усіх 9 робочих діапазонів MIRI вчені помітили раніше невідомий об'єкт. Знімки проаналізували та оцінили розміри нового тіла у 100-230 метрів, і якщо вдасться підтвердити його орбіту, об'єкт може стати одним з найменших виявлених у Головному поясі астероїдів.

За словами астрономів, результати досліджень свідчать, що навіть короткі спостереження за допомогою MIRI у межах Сонячної системи дозволять відкрити більше астероїдів за допомогою телескопа Вебба.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!