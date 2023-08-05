Телескоп James Webb получил новое радующее изображение Туманности Кольцо, образовавшееся после гибели звезды

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" снова удивляет нас новым изображением Туманности Кольцо – это яркий астрономический объект, образовавшийся после гибели звезды. Благодаря наблюдениям в ближнем инфракрасном диапазоне астрономы получили уникальную возможность исследовать внутренние области туманности, что поможет понять, какие процессы происходят после гибели массивных светил.

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Туманность Кольцо, также известная как Мессье 57, расположена на расстоянии около 2200 световых лет от Земли в созвездии Лиры. Она сформировалась около четырех тысяч лет назад, когда красный гигант подвергся коллапсу, оставив остатки газовых оболочек. Об этом пишет издание New Scientist.

Сейчас только белый карлик остался от массивной звезды и излучает свет, подсвечивая вокруг себя газ и пыль. На новом изображении, полученном телескопом Джеймс Вебб, видно, как газовые оболочки взаимодействуют с окружающей средой, образуя мелкомасштабные структуры на грани туманности, тогда как внутри остается горячий газ.

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Для астрономов это наблюдение чрезвычайно ценно, поскольку они смогли более детально изучить химический состав туманности. Области, богатые азотом и серой, обозначены фиолетовым цветом на изображении, тогда как наличие кислорода видно зеленым цветом.

Такие типы туманностей называют планетарными и являются результатом гибели массивных звезд. Астрономы предполагают, что примерно 90% всех звезд во вселенной оставят после себя подобные яркие объекты. Такие исследования помогают ученым понимать не только происходящие после гибели светила процессы, но и прогнозировать будущее нашей Солнечной системы.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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