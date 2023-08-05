Телескоп James Webb отримав нове врадаюче зображення Туманності Кільце, яка утворилася після загибелі зорі

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" знову дивує нас новим зображенням Туманності Кільце – це яскравий астрономічний об'єкт, що утворився після загибелі зірки. Завдяки спостереженням у ближньому інфрачервоному діапазоні, астрономи отримали унікальну можливість дослідити внутрішні області туманності, що допоможе зрозуміти, які процеси відбуваються після загибелі масивних світил.

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Туманність Кільце, також відома як Мессьє 57, розташована на відстані близько 2 200 світлових років від Землі у сузір'ї Ліри. Вона сформувалася близько чотирьох тисяч років тому, коли червоний гігант піддався колапсу, залишивши залишки газових оболонок. Про це пише видання New Scientist.

Зараз тільки білий карлик залишився від масивної зірки, і він випромінює світло, підсвічуючи навколо себе газ та пил. На новому зображенні, отриманому телескопом "Джеймс Вебб", видно, як газові оболонки взаємодіють з оточуючим середовищем, утворюючи дрібномасштабні структури на межі туманності, тоді як всередині залишається гарячий газ.

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Для астрономів це спостереження є надзвичайно цінним, оскільки вони змогли детальніше вивчити хімічний склад туманності. Області, багаті на азот та сірку, позначені фіолетовим кольором на зображенні, тоді як наявність кисню видно зеленим кольором.

Такі типи туманностей називають планетарними, і вони є результатом загибелі масивних зір. Астрономи припускають, що приблизно 90% всіх зір у всесвіті залишать по собі подібні яскраві об'єкти. Такі дослідження допомагають вченим розуміти не тільки процеси, які відбуваються після загибелі світила, але і прогнозувати майбутнє нашої Сонячної системи.

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