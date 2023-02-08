Топ-8 фильмов о стихийных бедствиях, от просмотра которых "мурашки" по коже
Земля раскалывается, самолеты падают, морские суда уходят ко дну, стихийные бедствия разрушают города и даже в тоннелях метрополитена беспокойно. Если от перечисления этих страшных событий у вас зашкаливает адреналин, и вы не можете оторваться от экрана, пока не увидите финал, то эта подборка для вас. Специально для любителей пощекотать нервы – лучшее кино о катастрофах и катаклизмах в нашем списке.
1. Дело Храбрых (2017)
- Жанр: боевик, драма, биография
- Режиссер: Джозеф Косински
- Возрастные ограничения: 16+
Эта история о бригаде пожарных, которым пришлось столкнуться с одной из самых масштабных катастроф в истории Америки. Однажды в лесной зоне Аризоны после сильной засухи начинается пожар, который все сметает на своем пути.
Глава пожарной станции Эрик Марш собирает команду из двадцати самых выносливых и отважных пожарных, которым предстоит вступить в бой со стихией.
Биографическая картина "Дело Храбрых" основана на реальных событиях и входит в список лучших фильмов о катастрофах.
2. Гренландия (2020)
- Жанр: Боевик
- Режиссер: Год Роман Во
- Возрастные ограничения: 16+
Фильм-катастрофа "Гренландия" — свежий взгляд режиссера Рика Романа на давно существующий жанр. Весь мир гремит новостями о приближающейся к Земле комете. Но главу инженера-строителя Джона Геррити одолевают другие мысли – как сохранить разваливающийся брак.
Во время похода за продуктами в супермаркет он неожиданно получает правительственное сообщение о том, что его и его семью избрали для спасения в секретном бункере. Вернувшись, домой Джон узнает, что комета Кларк оказалась более опасной, чем предполагали ученые и может уничтожить большую часть планеты. Хватит ли времени героям добраться до закрытой базы, чтобы спастись от неизбежной гибели?
3. Невозможное (2012)
- Жанр: драма
- Режиссер: Хуан Антонио Байона
- Возрастные ограничения: 16+
Сюжет отражает реальные события, происходившие во время сокрушительного цунами в декабре 2004 года в Индонезии. В центре картины история Генри, Марии и их троих сыновей, решивших отправиться на отдых в теплый Таиланд.
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Семейное путешествие обещало героям прекрасное времяпрепровождение: невероятная природа, белый песок и спокойный океан с чистой водой. Но то, что будет с ними дальше, навсегда изменит их жизнь. Цунами, которое уже произошло, затопит райский городок и превратит побережье в руины.
По данным ООН огромная волна, вызванная землетрясением, унесла жизни более трехсот тысяч человек.
4. Землетрясение (2010)
- Жанр: драма, история
- Режиссер: Фэн Сяоган
- Возрастные ограничения: 16+
Фильм рассказывает историю о стихийном бедствии, жертвами которого стали сотни тысяч человек. 28 июля 1976 года, в китайском городе Таншане, происходит землетрясение такой силы, что от первого толчка в руины превращается около 90% всех зданий.
Разрушительной стихии хватило меньше полминуты, чтобы навсегда войти в историю как одной из величайших катастроф XX века. Именно эти секунды поставили мать двоих детей Ли Юань перед ужасным выбором: спасти сына или дочь. Эти обстоятельства обернулись для героини обузой вины на долгие десятилетия.
5. 2012 (2009)
- Жанр: фантастика, приключения, боевик
- Режиссер: Роланд Эммерих
- Возрастные ограничения: 16+
Согласно давним календарям цивилизации Майя, в 2012 году человечество ждет неминуемая гибель. Именно к этому времени все планеты солнечной системы сойдутся на одну линию, что приведет к сильнейшим природным катаклизмам.
На Землю обрушатся невероятной силы волны, которые превратят города в руины, произойдут извержения вулканов, скрывающих все живое погибшее под раскаленной лавой, а землетрясения будут способны расколоть на части целые континенты. В ходе последних исследований выясняется – правды в предсказаниях больше, чем хотелось бы людям.
6. Послезавтра (2004)
- Жанр: фантастика, триллер, драма, приключения
- Режиссер: Роланд Эммерих
- Возрастные ограничения: 12+
Человечество быстро и неизбежно движется к концу: в одной части света все живое погибает от засухи, в другой – огромные волны превращают города в руины. Сильнейшие природные катаклизмы заставляют ученого-климатолога отправиться в опасную экспедицию в Нью-Йорк, чтобы спасти своего сына, вместе с друзьями оказавшегося в смертельной ледяной ловушке.
Перед тем как начать съемки фильма, режиссер и сценарист Роланд Эммерих прочитал научно-фантастическую книгу "Следующее всемирное сверхбурье". Кадр, на котором лежит разбитый самолет, – действительно фото настоящей авиакатастрофы.
7. Разлом Сан-Андреас (2015)
- Жанр: боевик, драма, триллер, катастрофа
- Режиссер: Брэд Пэйтон
- Возрастные ограничения: 12+
Сдвиг тектонических плит быстро изменяет ландшафт Калифорнии, приводящий к гибели сотен людей. Пилот спасательного вертолета Рэй получает звонок от дочери, застрявшей в Сан-Франциско на обрушившейся подземной парковке внутри автомобиля. В общем хаосе герой отправляется через весь штат в эпицентр катастрофы, чтобы спасти дочь от смертельной опасности.
Директор Центра землетрясений Томас Джордан консультировал сценаристов, чтобы фильм получился как можно более достоверным.
8. Идеальный шторм (2000)
- Жанр: боевик, Драма, Мелодрама, Приключения, Триллер, Катастрофа
- Режиссер: Вольфганг Петерсен
- Возрастные ограничения: 16+
В небольшом портовом городке Глостер экипаж рыболовного судна с капитаном Билли Тайном отправляется в очередной рейс. Судно доходит до нужного места, собирает хороший улов рыбы, но неожиданно просто посреди океана их застает сильный шторм.
Сначала команда моряков, не раз попадавшая в шторм, недооценивает масштаб крушения. Однако вскоре на их глазах воды Атлантики поднимаются на 30-метровую высоту, а ветер невиданной силы сносит все на своем пути. Шансы на спасение очень малы.
В основу сюжета легла одноименная книга Себастьяна Юнгера о реальной истории команды рыболовного судна "Андреа Гейл".
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