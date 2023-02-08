Топ-8 фільмів про стихійні лиха, від перегляду яких "мурахи" по шкірі

Земля розколюється, літаки падають, морські судна йдуть на дно, стихійні лиха руйнують міста і навіть у тунелях метрополітену неспокійно. Якщо від перерахування цих страшних подій у Вас зашкалює адреналін, і Ви не можете відірватися від екрану, поки не побачите фінал, то ця добірка для Вас. Спеціально для любителів полоскотати нерви – найкраще кіно про катастрофи та катаклізми у нашому списку.

1. Вогнеборці (2017)

Жанр: бойовик, драма, біографія

Режисер: Джозеф Косінскі

Вікові обмеження: 16+

Ця історія про бригаду пожежників, яким довелося зіткнутися з однією з наймасштабніших катастроф за історію Америки. Одного разу, в лісовій зоні Арізони після сильної посухи починається пожежа, яка все зметає на своєму шляху.

Глава пожежної станції Ерік Марш, збирає команду з двадцяти найвитриваліших і відважних пожежників, яким належить вступити в бій зі стихією.

Відео дня

Біографічна картина "Вогнеборці" заснована на реальних подіях і входить до списку найкращих фільмів про катастрофи.

2. Гренландія (2020)

Жанр: Бойовик

Режисер: Рік Роман Во

Вікові обмеження: 16+

Фільм-катастрофа "Гренландія" — свіжий погляд режисера Ріка Романа на жанр, що давно існує. Весь світ гримить новинами про комету, що наближається до Землі. Але голову інженера-будівельника Джона Герріті долають інші думки – як зберегти шлюб, що розвалюється.

Під час походу за продуктами до супермаркету він несподівано отримує урядове повідомлення про те, що його та його родину обрано для порятунку в секретному бункері. Повернувшись, додому Джон дізнається, що комета Кларк виявилася небезпечнішою, ніж припускали вчені і може знищити більшу частину планети. Чи вистачить часу героям дістатися закритої бази, щоб урятуватися від неминучої загибелі?

3. Неможливе (2012)

Жанр: драма

Режисер: Хуан Антоніо Байона

Вікові обмеження: 16+

Сюжет відображає реальні події, що відбувалися під час нищівного цунамі у грудні 2004 року в Індонезії. У центрі картини історія Генрі, Марії та їхніх трьох синів, які вирішили вирушити на відпочинок у теплий Таїланд.

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Сімейна подорож обіцяла героям чудове проведення часу: неймовірна природа, білий пісок і спокійний океан з чистою водою. Але те, що відбуватиметься з ними далі, назавжди змінить їхнє життя. Цунамі, яке вже незабаром сталося, затопить райське містечко і перетворить узбережжя на руїни.

За даними ООН величезна хвиля, викликана землетрусом, забрала життя понад триста тисяч людей.

4. Землетрус (2010)

Жанр: драма, історія

Режисер: Фен Сяоган

Вікові обмеження: 16+

Фільм розповідає історію про стихійне лихо, жертвами якого стали сотні тисяч людей. 28 липня 1976 року, у китайському місті Таншані, відбувається землетрус такої сили, що від першого поштовху на руїни перетворюється близько 90% усіх будівель.

Руйнівній стихії вистачило менше півхвилини, щоб назавжди увійти в історію як одній з найбільших катастроф XX століття. Саме ці секунди поставили матір двох дітей Лі Юань перед жахливим вибором: урятувати сина чи дочку. Ці обставини обернулися для героїні тягарем вини на довгі десятиліття.

5. 2012 (2009)

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

Режисер: Роланд Еммеріх

Вікові обмеження: 16+

Згідно з давніми календарями цивілізації Майя, у 2012 році людство чекає неминуча загибель. Саме до цього часу всі планети Сонячної системи зійдуться на одну лінію, що призведе до найсильніших природних катаклізмів.

На Землю обрушаться неймовірної сили хвилі, що перетворять міста на руїни, відбудуться виверження вулканів, що ховають все живе загине під розпеченою лавою, а землетруси будуть здатні розколоти на частини цілі континенти. У ході останніх досліджень з'ясовується – правди у пророкуваннях більше, ніж того хотілося б людям.

6. Післязавтра (2004)

Жанр: фантастика, трилер, драма, пригоди

Режисер: Роланд Еммеріх

Вікові обмеження: 12+

Людство швидко і неминуче рухається до кінця: в одній частині світу все живе гине від посухи, в іншій – величезні хвилі перетворюють міста на руїни. Найсильніші природні катаклізми змушують вченого-кліматолога вирушити в небезпечну експедицію до Нью-Йорка, щоб урятувати свого сина, який разом із друзями опинився у смертельній крижаній пастці.

Перед тим як розпочати зйомки фільму, режисер і сценарист Роланд Еммеріх прочитав науково-фантастичну книгу "Наступна всесвітня надбуря". Кадр, на якому лежить розбитий літак, – насправді фото справжньої авіакатастрофи.

7. Розлом Сан-Андреас (2015)

Жанр: бойовик, драма, трилер, катастрофа

Режисер: Бред Пейтон

Вікові обмеження: 12+

Зсув тектонічних плит швидко змінює ландшафт Каліфорнії, який призводить до загибелі сотень людей. Пілот рятувального вертольота Рей отримує дзвінок від дочки, яка застрягла в Сан-Франциско на обваленій підземній парковці всередині автомобіля. У загальному хаосі герой вирушає через весь штат до епіцентру катастрофи, щоб врятувати дочку від смертельної небезпеки.

Директор Центру землетрусів Томас Джордан консультував сценаристів, щоб фільм вийшов якомога достовірнішим.

8. Ідеальний шторм (2000)

Жанр: бойовик, Драма, Мелодрама, Пригоди, Трилер, Катастрофа

Режисер: Вольфганг Петерсен

Вікові обмеження: 16+

У невеликому портовому містечку Глостер екіпаж рибальського судна з капітаном Біллі Тайном вирушає до чергового рейсу. Судно доходить до потрібного місця, збирає гарний улов риби, але, несподівано, просто посеред океану їх застає сильний шторм.

Спочатку команда моряків, яка не раз потрапляла в шторм, недооцінює масштаб катастрофи. Однак незабаром, на їхніх очах води Атлантики здіймаються на 30-метрову висоту, а вітер небаченої сили зносить все на своєму шляху. Шанси на порятунок дуже малі…

В основу сюжету лягла однойменна книга Себастьяна Юнгера про реальну історію команди рибальського судна "Андреа Гейл".

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