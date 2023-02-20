Топили печь: на россии в результате взрыва погибли шесть мобилизованных

В Курской области на россии из-за случайного взрыва погибли шесть солдат срочной службы. Это произошло утром 20 февраля.

Как сообщают российские СМИ, в одном из районов региона военные, расположившиеся в блиндаже, топили печь и опрометчиво влили туда бензин.

Читайте также: В Казани вспыхнул пожар рядом с пороховым заводом (видео)

"После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя. На улицу удалось выбежать только двум военным. Тела погибших срочников пока не обнаружили, поскольку сейчас из блиндажа откачивают воду после тушения пожара", – отмечается в сообщении.

Видео дня

В минобороны рф подтвердили гибель срочников. "В результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО в Курской области произошел пожар в блиндаже", – сообщили в ведомстве.

Читайте также: Под Оренбургом из-за пьяного командира сгорел палаточный лагерь мобилизованных россиян

Добавим, что с начала мобилизации в России известно о нескольких случаях гибели военнослужащих. В частности, в январе трое военных погибли в Белгородской области, когда командир взвода взорвал гранату РГД-5, чтобы "завоевать авторитет" среди подчиненных. После этого в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!