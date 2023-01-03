Тотальное невезение: два знака зодиака столкнутся с трудными вызовами в 2023 году

2023 год принесет много трудностей двум уроженцам зодиакального круга, они рискуют столкнуться с тотальным невезением. Все пойдет не так, как планировалось, практически с начала января, и черная полоса может затянуться до конца года.

По словам астрологов, в зоне риска Близнецы и Весы. Им вряд ли удастся осуществить задуманное, ведь большую часть времени придется потратить на решение проблем.

Близнецы

Уроженцы этого знака привыкли быть баловнями судьбы, но в год Черного Кролика удача от них отвернется, что станет настоящим ударом. Близнецы получат плохие новости на работе: они могут попасть под сокращение и лишиться должности. Найти новое место с таким же окладом будет трудной задачей, да и решение руководства явно пошатнет уверенность Близнецов в собственных силах. Они будут срываться на второй половинке, что приведет к конфликтам в паре.

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Весы

Весы очень боятся начать что-то новое и долго взвешивают за и против, что сыграет с ними плохую шутку в 2023 году. Уроженцы знака упустят выгодное предложение по работе, о чем будут горько жалеть. Весы также могут столкнуться с обманом при крупной покупке и потерять все деньги, которые собирали в течение длительного времени. Добавят проблем конфликты с родственникам, которые вспыхнут и-за мелочи, но могут полностью испортить отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.