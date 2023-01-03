Тотальна невдача: два знаки зодіаку зіткнуться із важкими викликами у 2023 році

2023 рік принесе багато труднощів двом уродженцям зодіакального кола, вони ризикують зіткнутися з тотальною невдачею. Все піде не так, як планувалося, практично з початку січня, і чорна смуга може затягнутися до кінця року.

За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки та Терези. Їм навряд чи вдасться здійснити задумане, адже більшість часу доведеться витратити на вирішення проблем.

Близнюки

Уродженці цього знаку звикли бути улюбленцями долі, але в рік Чорного Кролика удача від них відвернеться, що стане справжнім ударом. Близнюки отримають погані новини на роботі: вони можуть потрапити під скорочення та втратити посаду. Знайти нове місце з таким самим окладом буде важким завданням, та й рішення керівництва явно похитне впевненість Близнюків у власних силах. Вони зриватимуться на другій половинці, що призведе до конфліктів у парі.

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Терези

Терези дуже бояться почати щось нове і довго зважують за і проти, що зіграє з ними поганий жарт у 2023 році. Уродженці знаку упустять вигідну пропозицію по роботі, про що гірко шкодуватимуть. Терези також можуть зіткнутися з обманом при великій покупці та втратити всі гроші, які збирали протягом тривалого часу. Додадуть проблем конфлікти з родичам, які спалахнуть через дрібниці, але можуть повністю зіпсувати стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.