Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников и пригрозил последствиями

Президент США Дональд Трамп обнародовал резкое заявление в адрес палестинской группировки ХАМАС, призвав его немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших. Он предупредил, что в противном случае боевикам не избежать последствий.

В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если группировка не выполнит его требования. Он также выразил полную поддержку Израилю, пообещав предоставить всю необходимую помощь для завершения военной операции.

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Призывая ХАМАС к действиям, Трамп заявил, что содержание тел погибших является варварской практикой, и предупредил лидеров группировки о необходимости немедленного выхода из Газы, пока у них еще есть возможность.

Кроме жестких слов по адресу боевиков, Трамп также обратился к жителям Газы, отметив, что их будущее зависит от освобождения заложников. Он подчеркнул, что у них есть шанс на лучшую жизнь, но только при условии принятия "умного решения".

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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