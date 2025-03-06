Трамп закликав ХАМАС негайно звільнити заручників і пригрозив наслідками

Президент США Дональд Трамп оприлюднив різку заяву на адресу палестинського угруповання ХАМАС, закликавши його негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих. Він попередив, що в іншому разі бойовикам не уникнути наслідків.

У своєму дописі в соцмережі Truth Social Трамп наголосив, що жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, якщо угруповання не виконає його вимоги. Він також висловив повну підтримку Ізраїлю, пообіцявши надати всю необхідну допомогу для завершення військової операції.

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Закликаючи ХАМАС до дій, Трамп заявив, що утримання тіл загиблих є варварською практикою, і попередив лідерів угруповання про необхідність негайного виходу з Гази, поки в них ще є така можливість.

Окрім жорстких слів на адресу бойовиків, Трамп також звернувся до мешканців Гази, зазначивши, що їхнє майбутнє залежить від звільнення заручників. Він підкреслив, що у них є шанс на краще життя, але лише за умови прийняття "розумного рішення".

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

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