Транспорт, пехота и не только: какие военные профессии пользуются наибольшей популярностью

В приложении "Резерв+" пользователи, желающие присоединиться к Силам обороны Украины через сервис рекрутинга, чаще всего выбирают вакансии в таких областях, как штаб, БПЛА, IT, транспорт и пехота.

Как сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на заместителя министра по цифровизации Екатерину Черногоренко, главная цель сервиса — предоставить максимально широкий выбор вакансий в армии. По ее словам, каждая профессия важна, ведь способствует усилению обороноспособности страны.

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Сервис рекрутинга заработал в приложении "Резерв+" в октябре прошлого года, открыв для украинцев возможность найти оптимальную военную должность среди тысяч вариантов. Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X, пользователям доступен один из самых больших перечней вакансий в Силах обороны — более 6 тысяч, а количество отзывов уже превысило 50 тысяч.

Чтобы найти соответствующую вакансию, необходимо пройти краткий тест, отметив, например, наличие военного образования или направление, в котором человек имеет наибольшую компетентность. Объявления содержат подробное описание: информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Процесс отбора удобен благодаря фильтру, который помогает искать предложения по заданным критериям. Интуитивный интерфейс позволяет быстро взаимодействовать с вакансиями – их можно сохранить для дальнейшего рассмотрения или отклонить.

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