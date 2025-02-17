Транспорт, піхота і не тільки: які військові професії користуються найбільшою популярністю

У застосунку "Резерв+" користувачі, які бажають приєднатися до Сил оборони України через сервіс рекрутингу, найчастіше обирають вакансії у таких сферах, як штаб, БПЛА, IT, транспорт і піхота.

Як повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на заступницю міністра з питань цифровізації Катерину Черногоренко, головна мета сервісу — надати максимально широкий вибір вакансій у війську. За її словами, кожна професія важлива, адже сприяє підсиленню обороноздатності країни.

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Сервіс рекрутингу запрацював у застосунку "Резерв+" у жовтні минулого року, відкривши для українців можливість знайти оптимальну військову посаду серед тисяч варіантів. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X, користувачам доступний один із найбільших переліків вакансій у Силах оборони — понад 6 тисяч, а кількість відгуків уже перевищила 50 тисяч.

Щоб знайти відповідну вакансію, необхідно пройти короткий тест, зазначивши, наприклад, наявність військової освіти або напрям, у якому людина має найбільшу компетентність. Оголошення містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Процес відбору зручний завдяки фільтру, який допомагає шукати пропозиції за заданими критеріями. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко взаємодіяти з вакансіями — їх можна зберегти для подальшого розгляду або відхилити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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