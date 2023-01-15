Трехдневная волна магнитных бурь уже со вторника накроет Землю: как защитить организм

На следующей неделе следует ожидать повышения интенсивности геомагнитных колебаний. Понедельник пройдет спокойно, однако уже со вторника магнитосфера планеты будет в возбужденном состоянии и распространит влияние волны на живые организмы.

Как сообщают исследователи Meteoagent, начало недели резко изменит мощность магнитных бурь. 16 января еще следует ожидать слабую интенсивность, которая оценивается в 2 балла, однако уже 17 января показатели будут постепенно повышаться. Во вторник следует ожидать бурю в 3 балла, в среду, 18 января, интенсивность вырастет до 4 баллов, а 19 января показатель достигнет 5 баллов. В пятницу, 20 января, интенсивность спадет до 2 баллов, однако этот показатель не долго будет радовать, поскольку уже 23 января следует ожидать очередную вспышку.

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Эта трехдневная буря считается мощной и может повлиять на метеочувствительных людей и имеющих хронические заболевания. Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Как уберечь организм

Совершенно избежать симптомов меетозависимости практически невозможно, но можно их смягчить. Старайтесь больше отдыхать, пить много воды, сократить количество продуктов с кофеином (например, пить не больше двух чашек кофе в день и отказаться от горького шоколада). Можно принять теплую расслабляющую ванну, приложить к затылку холодный компресс. Справиться с головной болью поможет массаж головы и шеи, а также дыхательные практики.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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