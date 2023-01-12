Уберечь здоровье в морозы: врачи рассказали, почему нельзя укутываться в шарф зимой

Во время зимних холодов врачи рекомендуют одеться на улицу потеплее и защищать от морозов открытые участки кожи. Однако есть одна вещь в зимнем гардеробе, закутываясь в которую можно только навредить организму.

Врач Марина Красникова в эфире программы "Твой день" отметила, что в холодное время года во время морозов на улицу одеваться нужно тепло – не забывать о шапке, шарфе, перчатках, бонусе, если верхняя одежда имеет капюшон.

Однако в шарф кутаться не следует – через ткань проникает выдыхаемая влага. Дышать на улице лучше носом, а не ртом, чтобы воздух успевал прогреваться и попадал в легкие уже теплым.

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"Когда мы носим маски и шарфы, из бонусов мы получаем субъективное тепло, нам приятно. Но образуется конденсат, затем на морозе эта жидкость охлаждается и превращается в маленькие дольки льда. Это может быть вредно, могут быть местные реакции на коже. От этого для организма у нас нет", – отметила специалист.

Врач говорит, что вдыхать холодный воздух лучше не через шарф, а открытым носом. "Если мы носим масочки, шарфики или другие элементы одежды на лице, это не приносит никакой пользы для нас".

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