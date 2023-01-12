Вберегти здоров'я у морози: лікарі розповіли, чому не можна закутуватись в шарф взимку

Під час зимових холодів лікарі рекомендують вдягтися на вулицю тепліше та захищати від морозів відкриті ділянки шкіри. Проте є одна річ у зимовому гардеробі, закутуючися у яку можна лише нашкодити організмові.

Лікарка Марина Краснікова в етері програми "Твій день" зауважила, що у холодну пору року під час морозів на вулицю вдягатися потрібно тепло – не забувати про шапку, шарф, рукавички, бонус, якщо верхній одяг має капюшон.

Проте у шарф кутатися не слід – через тканину просочується волога, що видихається. Дихати на вулиці краще носом, а не ротом, щоб повітря встигало прогріватися і потрапляло в легені вже теплим.

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"Коли ми носимо маски та шарфи, з бонусів ми отримуємо суб'єктивне тепло, нам приємно. Але утворюється конденсат, потім на морозі ця рідина охолоджується і перетворюється на маленькі часточки льоду. Це може бути шкідливо, можуть бути місцеві реакції на шкірі. Користі від цього для організму ми не маємо", – зауважила фахівчиня.

Лікарка каже, що вдихати холодне повітря краще не через шарф, а відкритим носом. "Якщо ми носимо масочки, шарфики чи інші елементи одягу на обличчі, це не дає жодної користі для нас".

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