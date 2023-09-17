Три человека погибли в Чернигове под тоннами зерна (фото)

На территории сельскохозяйственного предприятия в Чернигове произошла трагедия. Трех рабочих насмерть засыпало зерном.

Как сообщили в областной Службе спасения, около 11.00 в Чернигове на территории одного из предприятий при разгрузке зерна из элеватора разрушился металлический конус силоса и 100 тонн зерна посыпалось на работников.

Читайте также: В Одесской области полицейский за рулем авто дважды переехал женщину и скрылся с места ДТП: виновники задержаны (видео)

"Под завалом оказались три работника предприятия. Спасатели высвободили из-под зерна трех человек. К сожалению, медики констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Видео дня

На месте инцидента работали 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 6 сентября вблизи Белой Церкви произошла смертельная дорожно-транспортная природа. Грузовик, перевозивший свиней, раздавил под собой ВАЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!