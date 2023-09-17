Троє людей загинули у Чернігові під тоннами зерна (фото)

На території сільськогосподарського підприємства у Чернігові сталася трагедія. Трьох робітників насмерть засипало зерном.

Як повідомили в обласній Службі порятунку, близько 11:00 у Чернігові на території одного із підприємств під час розвантаження зерна з елеватора зруйнувався металевий конус силосу і 100 тонн зерна посипалося на працівників.

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"Під завалом опинилися троє працівників підприємства. Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що на місці інциденту працювали 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Обставини події з’ясовуються.

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