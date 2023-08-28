Три комнатных растения, которые привлекают деньги и процветание

Если вы хотите привлечь деньги и довольство в свой дом, комнатные растения могут вам в этом помочь. Они используются не только для украшения интерьера.

Согласно китайскому учению фэн-шуй, некоторые растения известны своей способностью отражать плохую энергию и привлекать процветание и удачу в дом. Откройте для себя эти счастливые растения, которые привлекут вам деньги и процветание. Об этом пишет Sante Plus.

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Драцено

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Драцена, также известная как драконовое дерево, – декоративное растение с изогнутыми ланцетными листьями. Драконное дерево родом из тропической Африки или Азии. Это стойкое растение, которое легко ухаживать.

Кроме эстетического внешнего вида, это растение известно своими очищающими свойствами. Действительно, вазон поглощает такие токсины как формальдегид, ксилол, трихлорэтилен и бензол.

Также известно, что драконовое дерево приносит процветание, в частности благодаря его устойчивости и долголетию. Согласно фэн-шуй, драцена душистая на самом деле является одним из самых популярных растений в поисках удачи. Что касается этого тысячелетнего искусства китайского происхождения, это растение следует размещать в помещении лицом к северо-востоку, чтобы способствовать обилию.

Драконовое дерево не нуждается в регулярном поливе, поскольку влага накапливается в его стволе. Кроме того, это растение не любит очень влажную почву. Также не подвергайте дерево дракону воздействию прямых солнечных лучей. С другой стороны, предпочитает хорошо освещенные места, защищенные от прямых солнечных лучей.

Фитония

Это многолетнее декоративное растение отличается не только декоративными листьями, но и энергией, которую оно передает. Фэн-шуй приписывает фитонии положительную энергетику. Гладкие контурные листья означает, что через растение течет энергия Инь. Это дружелюбная и творческая энергия. Фитония также имеет интересную особенность – привлекает богатство в дом благодаря своим листьям, похожим на монеты.

Это растение также обеспечивает мотивацию. Побалуйте себя этим растением, если планируете начать новый проект или переехать в соответствии с принципами этой китайской дисциплины.

Фитония не нуждается в особом уходе. Вазон может расти в местах с низкой освещенностью, избегая при этом воздействия яркого света, а поливать его можно только тогда, когда субстрат высыхает.

Китайское денежное растение

Китайское денежное растение отличается своими листьями, напоминающими деньги. Действительно, листья у вазрна круглые, похожие на монеты. Более того, известно, что пилия привлекает к дому положительную энергию, а также деньги.

За этим суккулентным растением легко ухаживать. Может жить в плохо освещенных местах. Ценит яркость света и любит полутень, потому что не выдерживает прямых лучей солнца. Прямой свет может обжечь листву. Что касается полива, поливайте пилу дважды в неделю летом и увеличивайте потребление воды на 10 дней зимой.

Другие растения, такие как счастливый бамбук и нефрит, также привлекают обилие, и их легче ухаживать. Некоторые даже закапывают монеты в землю или в почву, чтобы принести благосостояние и богатство в свои дома.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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