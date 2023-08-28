Три кімнатні рослини, які приваблюють гроші та процвітання

Якщо ви хочете залучити гроші та достаток у свій будинок, кімнатні рослини можуть вам у цьому допомогти. Їх використовуються не лише для прикраси інтер'єру.

Згідно з китайським вченням фен-шуй, певні рослини відомі своєю здатністю відображати погану енергію та залучати процвітання та удачу в будинок. Відкрийте для себе ці щасливі рослини, які приваблять до вас гроші та процвітання. Про це пише Sante Plus.

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Драцена

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Драцена, також відома як драконове дерево, – декоративна рослина з вигнутим ланцетним листям. Драконове дерево родом із тропічної Африки або Азії. Це стійка рослина, яку легко доглядати.

Крім естетичного зовнішнього вигляду, ця рослина відома своїми властивостями, що очищають. Справді, вазон поглинає такі токсини, як формальдегід, ксилол, трихлоретилен та бензол.

Також відомо, що драконове дерево приносить процвітання, зокрема, завдяки його стійкості та довголіттю. Згідно з фен-шуй, драцена запашна насправді є однією з найпопулярніших рослин у пошуках удачі. Що стосується цього тисячолітнього мистецтва китайського походження, цю рослину слід розміщувати у приміщенні особою на північний схід, щоб сприяти достатку.

Драконове дерево не потребує регулярного поливу, оскільки волога накопичується в його стовбурі. Крім того, ця рослина не любить дуже вологий ґрунт. Також не піддавайте дерево дракона впливу прямих сонячних променів. З іншого боку, віддає перевагу добре освітленим місцям, захищеним від прямих сонячних променів.

Фітонія

Ця багаторічна декоративна рослина відрізняється не тільки декоративним листям, а й енергією, яку вона передає. Фен-шуй приписує фітонії позитивну енергетику. Гладке контурне листя означає, що через рослину тече енергія Інь. Це доброзичлива та творча енергія. Фітонія також має цікаву особливість – залучає багатство в будинок завдяки своєму листю, схожому на монети.

Ця рослина також забезпечує мотивацію. Побалуйте себе цією рослиною, якщо плануєте розпочати новий проєкт або переїхати відповідно до принципів цієї китайської дисципліни.

Фітонія не потребує особливого догляду. Вазон може зростати в місцях з низькою освітленістю, уникаючи при цьому впливу яскравого світла, а поливати його можна лише тоді, коли субстрат висихає.

Китайська грошова рослина

Китайська грошова рослина відрізняється своїм листям, що нагадує гроші. Справді, листя у вазрна кругле, схоже на монети. Щобільше, відомо, що пілея привертає до будинку позитивну енергію, а також гроші.

За цією сукулентною рослиною легко доглядати. Може мешкати у погано освітлених місцях. Цінує яскравість світла і любить півтінь, тому що не витримує прямих променів сонця. Пряме світло може обпекти листя. Що стосується поливу, поливайте пилку двічі на тиждень влітку і збільшуйте споживання води на 10 днів узимку.

Інші рослини, такі як щасливий бамбук і нефрит, також приваблюють достаток, і їх легше доглядати. Деякі люди навіть закопують монети в землю або в ґрунт, щоб принести добробут та багатство у свої будинки.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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