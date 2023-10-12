Три секретных продукта, которые помогут сделать говядину более мягкой и нежной

Многие хозяйки боятся испортить говядину, ведь покупка этого продукта бьет по карману. Если блюдо из этого мяса получится сухое и твердое блюдо, то усилия потрачены впустую.

Чтобы этого не произошло, важно знать, как правильно готовить говядину. Ведь три секретных ингредиента сделают ее нежной и вкусной.

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1. Томаты. В этих овощах есть кислоты, которые оказывают хорошее влияние на волокна в мясе, благодаря чему мясо будет сочным и мягким.

Также некоторые прибегают к томатной пасте, но этот способ не всегда работает. Все же лучшим вариантом будет взять несколько помидоров и измельчить их на терке. В полученную массу добавьте специи, затем маринуйте говядину 30 минут. Мясо будет вкусным.

2. Пищевая сода. Не бойтесь использовать соду для приготовления мяса, поскольку это никак не отразится на вкусе мяса. Но это поможет сделать говядину более нежной. Для этого смешайте полчайной ложки соды с таким же количеством соли, растворите все в воде. Это используйте в качестве маринада, где оставьте мясо на 20 минут. Затем промойте его под проточной водой, обсушите и готовьте.

3. Киви. Этот фрукт можно использовать в качестве маринада для шашлыка, поскольку он подойдет для всех сортов мяса. Это касается и говядины, но для этого перебейте киви в пюре и замаринуйте мясо в течение часа.

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