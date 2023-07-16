Три способа, как охладить квартиру без кондиционера

Летом в квартире может быть невыносимая жара, что дышать будет нечем. К счастью существуют определенные лайфхаки, которые помогут охладить помещение.

Как пишет издание Sante Plus, первый способ – сделать самодельный кондиционер из пластиковых бутылок и кубиков льда. Для этого подготовьте замороженные бутылки с водой или много льда в мисках. Эти предметы нужно расставить по квартире, когда будет жарко. На несколько часов вы сможете охладиться и почувствовать себя лучше.

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Следующий способ – мокрый пол. Если пол в вашем доме очень чистый, летом есть небольшая уловка, которую вы можете использовать для охлаждения жилых помещений. К примеру, в спальне перед сном вымойте пол холодной водой. Это может показаться вам мелочью, но будет особенно полезно: вода сразу же испарит тепло из земли, хотя бы на время, чтобы в помещении было прохладнее. Таким образом, температура окружающей среды снизится немного, но сразу.

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Третий лайфхак – выключить нагревательные приборы. Многие не задумываются об этом, но некоторые приборы, оставленные включенными, помогают еще больше согреть ваше пространство. Ведь хоть какой прибор непременно выделяет тепло при работе.

Поэтому если вы хотите охладить дом без использования кондиционера, следует ограничить использование некоторых распространенных приборов.

Не оставляйте включенным телевизор в гостиной, если его никто не смотрит, попробуйте приготовить блюда по летним рецептам, не требующим духовки или слишком много времени на приготовление пищи. Не забывайте выключать и даже отключать компьютеры и другое электронное оборудование, особенно ночью. Также избегайте частого использования фена для сушки волос.

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Напомним, что в Японии люди нашли разные способы, как избавиться от неприятного запаха пота. На самом же деле они пользуются несколькими "свежими" лайфхаками.

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