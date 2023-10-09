Трихологи назвали тип расчесок, которые беспощадно портят волосы

Расческа с пластмассовыми шариками на концах зубцов может отрицательно влиять на волосы из-за того, что со временем эти шарики отслаиваются и выпадают. Когда волосы попадают в пустое пространство между шариками и зубцами расчески, они могут ломаться или даже вырываться.

Об этом пишет Радиотрек.

Эту проблему трудно предотвратить, и она может произойти даже с дорогой брендовой расческой.

Читайте также: 5 советов для питания кожи головы осенью, если волосы начали активно выпадать

Однако шарики на гребешке имеют важную функцию: они предназначены для массажа головы и улучшения кровообращения. Эту задачу шарики выполняют хорошо.

Если вы ищете альтернативу расческе с шариками, можете попробовать расческу с обычными обнаженными зубцами. Он мягко влияет на волосы и не создает дополнительной нагрузки на корни. В начале пользования этим типом расчески вам может показаться это необычным или даже болезненным, но он подходит даже для наращенных волос, нуждающихся в особом уходе.

Напомним, мы уже писали, как восстановить волосы после лета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!