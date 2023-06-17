Целебный чай круглый год: как правильно запастись облепихой на зиму

Облепиха – растение, способное принести значительную пользу благодаря высокому содержанию витамина C. Он помогает укрепить нашу иммунную систему.

В ее ягодах находятся мощные антиоксиданты, такие как каротиноиды, витамин Е и флавоноиды. Благодаря антиоксидантам облепиха снижает риск развития хронических заболеваний и способствует общему здоровью.

Нельзя забывать и об омега-3 жирных кислотах, содержащихся в облепиховом масле. Эти жирные кислоты очень полезны для нашего сердца, мозга и кожи. Они способствуют здоровому функционированию организма и поддержанию нашей общей выносливости.

Видео дня

Читайте также: Почему нельзя выдавливать содержимое чайного пакетика и долго заваривать чай

Рецепт чая из облепихи:

Ягоды облепихи – 100 г

Кипяток – 500 мл

Апельсин – 1 шт

Мед – 1 ч. л

Корица – 1 палочка

Звездочки аниса – 2 шт.

Как готовить:

Свежую облепиху промойте и просушите. Засыпьте ягоды в заварник, или сразу в три чашки, в которых будете заваривать чай. Ягоды растолчите и залейте кипятком, накройте крышкой. Апельсин промойте, нарежьте ломтиками и добавьте в заварник. Если завариваете чай в чашках, распределите ломтики апельсина поровну в каждую чашку. Добавить палочку корицы, если нет – на кончике ножа всыпьте молотую корицу. Добавьте звездочки аниса. Когда чай немного застынет, можно добавить мед – по желанию.

Предлагаем узнать, как запастись облепихой на зиму, чтобы целый год под рукой иметь целебный чай, который поможет укрепить иммунитет.

Возьмите облепиховые ягоды и промойте. Высушите и перемолите блендером. Разложите получившуюся массу в формочки для льда и положите в морозилку. Когда перемолотая облепиха заморозится, выложите кубики в зип-пакет, закройте его и храните в морозилке.

Предлагаем узнать, как летом самому приготовить холодное латте без кофемашины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!