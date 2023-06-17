Цілющий чай цілий рік: як правильно запастися обліпихою на зиму

Обліпиха – рослина, яка здатна принести значну користь завдяки високому вмісту вітаміну C. Він допомагає зміцнити нашу імунну систему.

У її ягодах знаходяться потужні антиоксиданти, такі як каротиноїди, вітамін Е і флавоноїди. Завдяки антиоксидантам обліпиха знижує ризик розвитку хронічних захворювань і сприяє загальному здоров'ю.

Не можна забувати та про омега-3 жирні кислоти, які містяться в обліпиховій олії. Ці жирні кислоти є надзвичайно корисними для нашого серця, мозку і шкіри. Вони сприяють здоровому функціонуванню організму і підтримці нашої загальної витривалості.

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Рецепт чаю з обліпихи:

Ягоди обліпихи – 100 г

Окріп – 500 мл

Апельсин – 1 шт

Мед – 1 ч. л

Кориця – 1 паличка

Зірочки анісу – 2 шт.

Як готувати:

Свіжу обліпиху промийте та просушіть. Засипте ягоди в заварник, або одразу в три чашки, у яких заварюватимете чай. Ягоди потовчіть та залийте окропом, накрийте кришкою. Апельсин промийте та наріжте скибками й додайте у заварник. Якщо заварюєте чай у чашках, то розподіліть скибки апельсина порівну у кожну чашку. Додати паличку кориці, якщо немає – на кінчику ножа всипте меленої кориці. Додайте зірочки анісу. Коли чай трохи захолоне, можна додати мед – за бажанням.

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Візьміть ягоди обліпихи та промийте. Висушіть та перемеліть блендером. Розкладіть отриману масу у формочки для льоду та покладіть у морозилку. Коли перемелена обліпиха заморозиться, викладіть кубики до зіп-пакета, закрийте його й зберігайте у морозилці.

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