Цена на яблоки в Украине может резко измениться: чего ожидать

В 2025 году ожидается существенное увеличение урожая яблок по сравнению с предыдущим годом. Поэтому цены на эти фрукты, вероятно, значительно снизятся.

Такое мнение высказал Владислав Макаренко, совладелец фермерского хозяйства из Черновицкой области, сообщает EastFruit. Он отметил, что после слабого урожая прошлого года сады восстановились и могут в этом сезоне наверстать недостаток яблок.

"Если погодные условия складываются нормальные, то обычно год с плохим урожаем сменяется годом с перепроизводством. Если на сад повлияли стихийные явления, например мороз, он не только недополучает урожай, но и отдыхает без него, то есть лучше готовится к его увеличению в следующем году – закладывает почки", – рассказал аграрий.

Макаренко отметил, что в 2024 году сады практически не давали урожая или их плодоношение было минимальным. Однако, при условии отсутствия серьезных форс-мажорных обстоятельств, нынешнее производство яблок может оказаться избыточным.

В то же время, если объемы нового урожая в Украине снова будут небольшими, руководитель другой аграрной компании Владимир Гуржий рекомендует, как и в прошлом году, хранить яблоки в хранилищах, а не отправлять их на переработку. Это касается прежде всего качественных плодов, предназначенных для реализации в свежем виде, сообщает Agrotimes.

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"В прошлом году производители пошли по пути наименьшего сопротивления и продали яблоко по 12-14 грн/кг, а сегодня могли бы продавать вдвое дороже", – объясняет он. В то же время эксперт подчеркнул, что на эту ситуацию влияет немало факторов, которые не подконтрольны большинству участников рынка, в частности вопрос статистики.

"Чтобы делать суждения, надо работать с большими массами продукции на разных направлениях сбыта и географии поставок", – подчеркнул Владимир Гуржий.

Аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин отметил, что в марте этого года Украина впервые за длительный период стала нетто-импортером яблок. Обычно импорт начинал превышать экспорт только в конце сезона – в позднюю весну или летом.

Подобная ситуация в последний раз наблюдалась в 2017 году. В период с июля 2024 года по март 2025 года объем экспорта яблок из Украины составил менее 16 тысяч тонн, что является наименьшим показателем с сезона 2020/21.

В связи с этим аграрии в этом году даже не составляли прогнозов для дальнейшего анализа, отметил Владимир Гуржий. По его словам, объемы экспорта яблок в сезоне 2024/2025 стали одними из самых низких со времен пандемии. В то же время благодаря высоким ценам доходы от экспорта оказались одними из самых высоких за последние годы.

"Если сравнить Украину с другими странами Европы, мы значительно просели в рейтинге экспортеров по объемам продукции. И это при том, что почти все страны Европы сталкивались с одинаковыми погодными проблемами", – отметил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко подешевел популярный овощ.

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