В Україні різко подешевшав популярний овоч: скільки зараз коштує

Вартість білокачанної капусти в Україні помітно знизилася. Зараз виробники реалізують її за ціною 40–48 грн за кілограм, що на 10% дешевше порівняно з кінцем попереднього робочого тижня (21–25 квітня).

Основною причиною падіння цін учасники ринку називають суттєве погіршення якості овоча внаслідок його тривалого зберігання на складах. Як інформує EastFruit, ще однією з причин зниження вартості стала також слабка споживча активність. Деякі провідні учасники ринку очікують подальшого падіння цін у цьому сегменті.

Зазначається, що більшість українських фермерів нині стикаються з труднощами у збуті своєї продукції, тоді як обсяги пропозиції ранніх овочів в господарствах щоденно зростають.

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Скільки коштує капуста в українських супермаркетах

За інформацією "Мінфіну", станом на 30 квітня білокачанна капуста в українських супермаркетах продається в середньому по 64,4 грн за кілограм. Це на 13,57 грн дорожче, ніж у березні.

Загалом у великих торговельних мережах ціна на капусту варіюється від 54,89 до 69,9 грн за кілограм.

Novus – 54,89 грн/кг;

Metro – 64,9 грн/кг;

Auchan – 67,9 грн / кг;

Megamarket – 69,9 грн/кг.

Раніше ми розповідали, що в Україні дешевшають овочі.

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