В Украине резко подешевел популярный овощ: сколько сейчас стоит

Стоимость белокочанной капусты в Украине заметно снизилась. Сейчас производители реализуют ее по цене 40-48 грн за килограмм, что на 10% дешевле по сравнению с концом предыдущей рабочей недели (21-25 апреля).

Основной причиной падения цен участники рынка называют существенное ухудшение качества овоща вследствие его длительного хранения на складах. Как информирует EastFruit, еще одной из причин снижения стоимости стала также слабая потребительская активность. Некоторые ведущие участники рынка ожидают дальнейшего падения цен в этом сегменте.

Отмечается, что большинство украинских фермеров сейчас сталкиваются с трудностями в сбыте своей продукции, тогда как объемы предложения ранних овощей в хозяйствах ежедневно растут.

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Сколько стоит капуста в украинских супермаркетах

По информации Минфина, по состоянию на 30 апреля белокочанная капуста в украинских супермаркетах продается в среднем по 64,4 грн за килограмм. Это на 13,57 грн дороже, чем в марте.

В крупных торговых сетях цена на капусту варьируется от 54,89 до 69,9 грн за килограмм.

Novus – 54,89 грн/кг;

Metro – 64,9 грн/кг;

Auchan – 67,9 грн/кг;

Megamarket – 69,9 грн/кг.

Раньше мы рассказывали, что в Украине дешевеют овощи.

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