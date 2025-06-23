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Ценники на "однушки" в Украине переписали: где и за сколько можно купить квартиру сейчас

Анастасия Крыщук

Ценники на 'однушки' в Украине переписали: где и за сколько можно купить квартиру сейчас
Цены на 1-комнатные квартиры в Украине массово переписали на 1-комнатные квартиры. Источник: Freepik

Во многих областных центрах Украины владельцы жилья изменили цены на однокомнатные квартиры – в основном в сторону повышения. Наибольший прирост зафиксирован в Ужгороде, где за последние полгода средняя стоимость "однушки" выросла на 19%, достигнув 64 100 долларов.

Согласно данным одного из ведущих порталов недвижимости, общий рост цен на жилье в этом сегменте по стране колеблется в пределах от 1% до 19%, пишет Oboz.ua. Кроме Ужгорода существенное подорожание зафиксировано в таких городах:

  • Суммы – на 15%;
  • Днепр и Одесса – по 13%;
  • Черновцы – плюс 12%;
  • Ровно – рост на 11%;
  • Харьков – 10%;
  • Житомир – 9%;
  • Киев и Чернигов – по 8%.

Единственный город, где зафиксировали снижение стоимости однокомнатных квартир – Николаев. Там цены снизились на 5%.

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Актуальные цены на однокомнатные квартиры в Украине

На вторичном рынке жилья стоимость однокомнатных квартир в Украине колеблется от 17 000 до 65 000 долларов в зависимости от города. Дешевле такое жилье можно приобрести в Запорожье, где средняя цена составляет 17 000 долларов. В число наиболее доступных также входят:

  • Николаев – примерно 20 000 долларов;
  • Харьков – 22 000 долларов;
  • Суммы – около 23 000 долларов.

Самая высокая стоимость – в Киеве, где за "однушку" просят в среднем 65 000 долларов. Высокие цены также отмечены в:

  • Львове – 64 900 долларов;
  • Ужгороде – 64 100 долларов;
  • Черновцах – 52 900 долларов;
  • Ровно – 50 000 долларов.

Таким образом рынок жилья в Украине демонстрирует значительную региональную разницу в стоимости даже среди квартир одного типа.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.

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