Ценники на 'однушки' в Украине переписали: где и за сколько можно купить квартиру сейчас

Во многих областных центрах Украины владельцы жилья изменили цены на однокомнатные квартиры – в основном в сторону повышения. Наибольший прирост зафиксирован в Ужгороде, где за последние полгода средняя стоимость "однушки" выросла на 19%, достигнув 64 100 долларов.

Согласно данным одного из ведущих порталов недвижимости, общий рост цен на жилье в этом сегменте по стране колеблется в пределах от 1% до 19%, пишет Oboz.ua. Кроме Ужгорода существенное подорожание зафиксировано в таких городах:

Суммы – на 15%;

Днепр и Одесса – по 13%;

Черновцы – плюс 12%;

Ровно – рост на 11%;

Харьков – 10%;

Житомир – 9%;

Киев и Чернигов – по 8%.

Единственный город, где зафиксировали снижение стоимости однокомнатных квартир – Николаев. Там цены снизились на 5%.

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Актуальные цены на однокомнатные квартиры в Украине

На вторичном рынке жилья стоимость однокомнатных квартир в Украине колеблется от 17 000 до 65 000 долларов в зависимости от города. Дешевле такое жилье можно приобрести в Запорожье, где средняя цена составляет 17 000 долларов. В число наиболее доступных также входят:

Николаев – примерно 20 000 долларов;

Харьков – 22 000 долларов;

Суммы – около 23 000 долларов.

Самая высокая стоимость – в Киеве, где за "однушку" просят в среднем 65 000 долларов. Высокие цены также отмечены в:

Львове – 64 900 долларов;

Ужгороде – 64 100 долларов;

Черновцах – 52 900 долларов;

Ровно – 50 000 долларов.

Таким образом рынок жилья в Украине демонстрирует значительную региональную разницу в стоимости даже среди квартир одного типа.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.

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