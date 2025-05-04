Ценовой обвал на рынке: какой популярный овощ стал значительно доступнее для украинцев

В Украине наблюдается резкое снижение цен на огурцы из теплиц. Производители тепличной продукции реализуют огурцы по цене от 40 до 70 грн за килограмм ($0,96-1,69/кг), что зависит от сорта, качества и объема поставок. В среднем это на 12% дешевле, чем было в конце прошлой недели.

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, такая ситуация на рынке обусловлена сезонным ростом объемов поставок овощей. В то же время продажи остаются на невысоком уровне. Местные оптовики и розничные торговые сети покупают огурцы только для оперативной реализации, учитывая их ограниченный срок хранения.

Производители вынуждены снова снижать отпускные цены из-за роста объемов огурцов на рынке при невысоком спросе в этом сегменте. Как отмечают сами производители, теплая погода, установившаяся в Украине, значительно ускорила созревание овощей в местных теплицах. К тому же ситуацию осложнило поступление на рынок огурцов из пленочных теплиц, что усилило конкуренцию.

Читайте также: Праздники с привкусом инфляции: сколько стоит мясо на шашлык в этом году

Следует отметить, что в настоящее время цена на эту продукцию уже в среднем на 29% ниже, чем в первые дни мая прошлого года.

По данным Минфина, стоимость огурцов в украинских супермаркетах следующая:

Огурцы гладкие (1 кг)

Auchan – 59,90 грн.

Metro – 69,90 грн.

Megamarket – 90,00 грн.

средняя цена: 73,27 грн.

Огурцы колючие (1 кг)

Megamarket – 74,90 грн.

средняя цена: 74,90 грн.

Ранее мы рассказывали, что украинцев предупреждают о возможном дефиците популярного овоща и прыжке цен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!.