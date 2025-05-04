Ціновий обвал на ринку: який популярний овоч став значно доступнішим для українців

В Україні спостерігається різке зниження цін на огірки з теплиць. Виробники тепличної продукції реалізують огірки за ціною від 40 до 70 грн за кілограм ($0,96–1,69/кг), що залежить від сорту, якості та обсягу постачання. У середньому це на 12% дешевше, ніж було наприкінці минулого тижня.

Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, така ситуація на ринку зумовлена сезонним зростанням обсягів постачання овочів. Водночас продажі залишаються на невисокому рівні. Місцеві оптовики та роздрібні торгові мережі купують огірки лише для оперативної реалізації, з огляду на їх обмежений термін зберігання.

Виробники змушені знову знижувати відпускні ціни через зростання обсягів огірків на ринку при невисокому попиті в цьому сегменті. Як зазначають самі виробники, тепла погода, що встановилася в Україні, значно пришвидшила дозрівання овочів у місцевих теплицях. До того ж ситуацію ускладнило надходження на ринок огірків із плівкових теплиць, що посилило конкуренцію.

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Слід зазначити, що наразі ціна на цю продукцію вже в середньому на 29% нижча, ніж у перші дні травня минулого року.

За даними Мінфіну вартість огірків в українських супермаркетах наступна:

Огірки гладкі (1 кг)

Auchan – 59,90 грн.

Metro – 69,90 грн.

Megamarket – 90,00 грн.

середня ціна: 73,27 грн.

Огірки колючі (1 кг)

Megamarket – 74,90 грн.

середня ціна: 74,90 грн.

Раніше ми розповідали, що українців попереджають про можливий дефіцит популярного овочу і стрибок цін.

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