Цены на лук в Украине: какую тенденцию отметили эксперты

Украинские фермеры оказались в сложной ситуации из-за резкого падения цен на лук. Сегодня они вынуждены продавать свою продукцию в среднем на 17% дешевле недели назад.

По данным аналитиков EastFruit, причина столь резкого снижения – избыток предложения на рынке и низкий спрос.

"Практически все хозяйства уже собрали лук, и сейчас наблюдается настоящий бум предложения", – рассказывают эксперты. В то же время из-за неблагоприятных погодных условий качество овощей в этом году оказалось ниже ожидаемой, что еще больше усугубило ситуацию на рынке.

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"Мы вынуждены продавать лук по цене, которая даже не покрывает затраты на производство", – жалуются фермеры. Многие уже отрекаются от дальнейшего выращивания этой культуры.

Репчатый лук. Источник: east-fruit.com

Эксперты прогнозируют, что ситуация на рынке лука может измениться уже в сентябре, когда запасы в хозяйствах существенно сократятся. Тем не менее, многие фермеры могут просто отказаться от выращивания лука, что может привести к дефициту этой продукции в будущем.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в Украине на 20 процентов может подорожать один из самых популярных продуктов.

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