Ціни на цибулю в Україні: яку тенденцію відзначили експерти

Українські фермери опинилися у складній ситуації через різке падіння цін на цибулю. Сьогодні вони змушені продавати свою продукцію в середньому на 17% дешевше, ніж тиждень тому.

За даними аналітиків EastFruit, причина такого різкого зниження – надлишок пропозиції на ринку та низький попит.

"Практично всі господарства вже зібрали цибулю, і зараз спостерігається справжній бум пропозиції", – розповідають експерти. Водночас через несприятливі погодні умови, якість овочів цього року виявилася нижчою за очікувану, що ще більше посилило ситуацію на ринку.

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"Ми змушені продавати цибулю за ціною, яка навіть не покриває витрати на виробництво", – скаржаться фермери. Багато хто вже зрікається подальшого вирощування цієї культури.

Ріпчаста цибуля. Джерело: east-fruit.com

Експерти прогнозують, що ситуація на ринку цибулі може змінитися вже у вересні, коли запаси в господарствах суттєво скоротяться. Однак, до того часу багато фермерів можуть просто відмовитися від вирощування цибулі, що може призвести до дефіциту цієї продукції в майбутньому.

Раніше експерти спрогнозували, що в Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів.

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