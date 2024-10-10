Цены на один из ключевых овощей падают: актуальные цены за килограмм в Украине

На этой неделе в Украине цены на лук начали снижаться. Спрос на нее уменьшается, в то же время предложение растет.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что фермеры предлагают лук по цене от 8 до 14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), что примерно на 11% дешевле по сравнению с концом предыдущей недели. Цены на лук снижаются из-за роста предложения овощей среднего и низкого качества, что является результатом неблагоприятных погодных условий летом.

Долгие дожди во время сбора урожая также ухудшили качество лука, сделав его непригодным для длительного хранения.

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Поэтому фермеры вынуждены быстрее реализовывать продукцию, снижая оптовые цены. В то же время лук высокого качества они откладывают на хранение в надежде на более высокие цены в будущем.

Следует добавить, что нынешняя цена лука в Украине примерно на 15% выше, чем в это же время в прошлом году.

Ранее мы рассказывали, что в Украине почти вдвое, чем в прошлом, подорожал ключевой овощ из борщового набора.

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